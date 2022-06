Die Aktie von Tesla ist am heutigen Freitag mit einem Minus von zuletzt 9,2 Prozent der größte Verlierer im S&P 500. Die Gründe dafür sind zahlreich und reichen von einer Mail an die Tesla-Mitarbeiter über einen Produktionsverlust von 50.000 Fahrzeugen bis hin zu einem "superschlechten Gefühl" von Elon Musk.Am kräftigsten auf die Tesla-Aktie wird am Freitag wohl eine interne Mail Musks an die Führungsebene gedrückt haben. Darin bezeichnet der Firmenchef eine Reduzierung der Mitarbeiter um etwa ...

