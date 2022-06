In New York hat ein Gesetzesentwurf, der ein Bitcoin-Mining-Verbot unter bestimmten Voraussetzungen beinhaltet, den Senat passiert. Direkt betroffen vom neuen Gesetz ist allerdings nur ein Unternehmen. Kaum ein Thema spaltet die Gemüter so sehr wie das Bitcoin-Mining, wenn es um die Regulierung von Kryptowährungen geht. Das liegt daran, dass im Bitcoin-Protokoll ein energieintensiver

Den vollständigen Artikel lesen ...