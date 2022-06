Es lässt sich darüber streiten, ob wir es derzeit wirklich schon mit einem Bärenmarkt zu tun haben oder nicht. Nicht von der Hand zu weisen ist aber, dass die Börsen schon deutlich freundlichere Tage erlebt haben. Immerhin gibt es immer mal Episoden der Entspannung, so auch am gestrigen Handelstag.Zu den Gewinnern am Donnerstag zählte unter anderem die Aktie von BYD (CNE100000296). Die konnte unter anderem davon profitieren, dass der Konzern weiter am globalen Wachstum arbeitet. Nicht nur in Europa sollen im laufenden Jahr neue Märkte erschlossen ...

