Ein Land, dessen Armee einst Tod und Zerstörung über den Kontinent brachte, das sich nach den Schrecken des selbst verursachten Krieges nur widerwillig wiederbewaffnete und in weiten Teilen bis heute mit allem Militärischen fremdelt, rüstet auf, modernisiert seine Truppe und macht sie zur größten konventionellen Streitmacht in der Europäischen Union. Dort wird dieser Schritt ausdrücklich begrüßt. Wenn eine Abstimmung das Prädikat "historisch" verdient hat, dann ist es das Ja zur Grundgesetzänderung für das sogenannte Sondervermögen der Bundeswehr. Neben den Waffenlieferungen an die Ukraine sind die 100 Milliarden Euro an Extraschulden das bisher sichtbarste Zeichen der "Zeitenwende", die Bundeskanzler Olaf Scholz im Angesicht des neuen russischen Imperialismus ausgerufen hat. http://www.mehr.bz/khs155j



