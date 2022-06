DJ INDEXÄNDERUNG/Beiersdorf ersetzen Delivery Hero im DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Stoxx Ltd., der Indexanbieter von Qontigo, hat am Freitagabend diverse Änderungen der Indexzusammensetzungen am deutschen Aktienmarkt mitgeteilt. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 20. Juni in Kraft.

Die Aktie des Konsumgüterherstellers Beiersdorf wird in den Leitindex DAX aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dafür die Papiere von Delivery Hero. Sie werde künftig dem MDAX angehören. In den MDAX werden zudem Encavis aufgenommen. Neben dem DAX-Aufsteiger Beiersdorf fallen Hypoport aus dem MDAX heraus. In den SDAX kommen neben Hypoport auch Hensoldt und PNE AG. In den TecDAX werden Hensoldt aufgenommen, während Eckert & Ziegler den Index verlassen müssen.

Nachfolgend eine Übersicht über die weiteren Änderungen in DAX, MDAX, SDAX und TecDAX.

=== + DAX - NEUAUFNAHME - Beiersdorf + DAX - HERAUSNAHME - Delivery Hero + MDAX - NEUAUFNAHME - Delivery Hero - Encavis + MDAX - HERAUSNAHME - Beiersdorf - Hypoport + SDAX - NEUAUFNAHME - Hypoport - Hensoldt - PNE AG + SDAX - HERAUSNAHME - Encavis - LPKF LASER - SGL Carbon + TecDAX - NEUAUFNAHME - Hensoldt + TecDAX - HERAUSNAHME - Eckert & Ziegler

