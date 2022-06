DGAP-Ad-hoc: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Vertrag/Prognoseänderung

ecotel communication ag: ecotel communication ag erzielt Einmalerlös aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Internetressourcen; Anhebung der EBITDA-Prognose



04.06.2022 / 01:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Düsseldorf, 04. Juni 2022



Die ecotel communication ag hat heute einen Vertrag über die Übertragung von Nutzungsrechten an Internetressourcen unterzeichnet, die für das heutige und künftige Geschäftsmodell der ecotel-Gruppe nicht länger benötigt werden. Diese an ecotel überlassenen Rechte ermöglichen Nutzern den Zugang zum Internet. Der Vollzug dieser Transaktion ist innerhalb der nächsten sechs Wochen geplant und steht unter üblichen Vollzugsbedingungen. Die Transaktion wird nach Abzug von Transaktionskosten und Währungseffekten voraussichtlich zu einem Einmalerlös in Höhe von ca. 14,7 Mio. EUR führen.



Da dieser Einmalerlös in der bisherigen Prognose für das Geschäftsjahr 2022 nicht enthalten war, passt der Vorstand der ecotel communication ag die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2022 wie folg an: Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein EBITDA* in einem Korridor von 34,7 bis 36,7 Mio. EUR erwartet. Ohne diesen Einmalertrag hätte der Vorstand weiterhin ein EBITDA in dem bislang erwarteten Korridor von 20 bis 22 Mio. EUR erwartet. Im Übrigen hält der Vorstand an der im Rahmen des Geschäftsberichts 2021 bekannt gegebenen Prognose für das Geschäftsjahr 2022 unverändert fest. Die detaillierte Herleitung der ursprünglichen Prognose und Details zu den einzelnen Segmenten befindet sich im Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2021 im Prognose-, Chancen- und Risikobericht.



*Der Begriff EBITDA ist auf der Seite 14 des ecotel-Geschäftsberichts 2021 definiert.





Über die ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 55.000 Datenanschlüsse und über 440.000 Sprachkanäle bereit.



