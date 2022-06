Die Allianz verkauft eine Mehrheitsbeteiligung an ihrem russischen Geschäft und nimmt dadurch einen Verlust in Höhe von 400 Millionen Euro in Kauf. Weitere finanziellen Details zum Verkauf nannten die Münchner. Offen ist noch die Antwort auf die Frage, warum sich der Versicherer nicht komplett aus Russland verabschiedet.Wie die Münchner am Freitag mitteilten, wird der russische Sachversicherer Zetta Insurance die Mehrheit an Interholding LLC übernehmen. Einen Preis nannte die Allianz nicht. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...