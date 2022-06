DJ S&P bestätigt Litauen-Rating, Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P Global hat die Bonitätseinstufung Litauens mit "A+" bestätigt. Der Ausblick ist stabil. Darin spiegele sich die Erwartung, dass die litauische Wirtschaft ein vorübergehend schwächeres Wachstum, eine höhere Inflation und größere Haushaltsdefizite ohne wesentliche Verschlechterung der allgemeinen Kreditkennzahlen des Landes verkraften könne, teilte die Ratingagentur mit.

Die Mitgliedschaft des Landes in der EU und der NATO untermauern demnach das Rating. Zwar dürfte der Krieg zwischen Russland und der Ukraine die Wirtschaft unter Druck setzen, doch die Analysten gehen davon aus, dass die Staatsverschuldung moderat und die außenwirtschaftlichen Kennziffern solide bleiben. "In unserem Basisszenario gehen wir davon aus, dass der Krieg nicht eskaliert und NATO-Mitglieder in einen direkten Konflikt hineinzieht", teilte S&P mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2022 04:24 ET (08:24 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.