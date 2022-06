München (ots) -Der letzte Aufsteiger steht fest! Endlich wieder 3. Liga für den VfB Oldenburg nach 25 Jahren. Der BFC Dynamo bleibt in der Regionalliga Nordost. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel steigt der VfB trotz 1:2-Niederlage im Rückspiel in die 3. Liga auf. Für Dynamo eine bittere Enttäuschung, die trotz Meisterschaft in der Regionalliga bleiben müssen. Christian Beck war nach dem Spiel frustriert über die Aufstiegsregelung des DFB. "So eine Regel ist einfach eine Vollkatastrophe", schimpft Dynamo-Stürmer Christian Beck, "Das passiert halt, wenn da nur Leute sitzen, die keine Ahnung vom Fußball haben. Die zerstören eine ganze Saison mit 2 solchen Bumms-Spielen." Deutlich ruhiger als die Spieler und die Fans, die nach dem Schlusspfiff den Platz stürmten, zeigte sich der Aufstiegstrainer Dario Fossi. "Ich bin nicht umsonst sozial eingestellt. Mir tut es wirklich leid, dass eine Mannschaft die Meisterschaft nicht so feiern kann wie wir", meinte Fossi.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der Relegation zwischen dem VfB Oldenburg und dem BFC Dynamo - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen.VfB Oldenburg - BFC Dynamo 1:2 Hinspiel: 2:0Die Oldenburger feiern den Aufstieg in die 3. Liga! Der 2:0-Sieg im Hinspiel reichte dem VfB trotz 1:2-Niederlage im Rückspiel, um den Aufstieg perfekt zu machen. Der BFC muss nach einer starken Saison weiter in der Regionalliga Nordost spielen. Im Rückspiel war es mangelnde Abstimmung in der Defensive der Berliner, die den VfB in Führung gehen lassen. Kurz vor der Pause gelang durch Niklas Brandt der Ausgleich. Der Führungstreffer für den BFC in der 5. Minute der Nachspielzeit kam einfach zu spät. Auch die Fans des BFC zeigten sich unzufrieden mit dem Ergebnis und verzögerten das Spiel mit Pyrotechnik.Christian Beck, BFC Dynamo war nach dem Spiel sehr enttäuscht und sauer auf den DFB: "Ich glaube, wir haben alles versucht und wollten den Bock noch umstoßen. Das Hinspiel hat noch zu sehr nachgewirkt. Trotzdem nochmal einen Riesen-Dank an den DFB, der solche Regeln einführt. Da haben sie sich richtig was bei gedacht. Großes Lob! Hauptsache der Westen und Südwesten darf immer aufsteigen. Das ist egal, ob Oldenburg oder wir, so eine Regel ist einfach eine Vollkatastrophe. Das passiert halt, wenn da nur Leute sitzen, die keine Ahnung vom Fußball haben. Die zerstören eine ganze Saison mit 2 solchen Bumms-Spielen. Klar müssen wir uns am Ende an die eigene Nase fassen, aber das ist einfach eine Katastrophe, was der DFB da eingeführt hat."Max Wegner, Torschütze VfB Oldenburg: "Das fühlt sich geil an. Das haben wir uns ein Jahr erarbeitet. Heute ist es endlich so weit. Knappes Ergebnis, aber unterm Strich zählt der Aufstieg und der ist mehr als verdient... Wir haben gesagt, wir laufen uns heute 90 Minuten die Lunge aus dem Leib. Das haben wir gemacht und verdient gewonnen... Für den Verein bedeutet das so viel. Das gab es Jahrzehnte nicht. Wir haben es geschafft!"Dario Fossi, Trainer VfB: "Ich bin ehrlich, ich habe 2 Herzen in mir. Das eine freut sich, da wir verdient in die 3. Liga aufgestiegen sind. Ich bin nicht umsonst sozial eingestellt. Mir tut es wirklich leid, dass eine Mannschaft die Meisterschaft nicht so feiern kann wie wir. Das ist natürlich auch in mir drin. Aus der Wertschätzung heraus will ich ein bisschen ruhiger sein, aber innerlich freue ich mich sehr."Über das Spiel: "Am Ende war es eine Kraft-Frage. Unsere 1. Halbzeit war bombe. Wir sind ins Spiel gegangen und haben den BFC richtig bearbeitet. In meinen Augen muss es 3:0 oder 4:0 stehen, dann ist das schon gegessen. Mit dem 1:1 zur Halbzeit war es für uns etwas schwieriger. Wir wollten dann trotzdem vorne anlaufen, aber das ist schwierig über die vollen 90 Minuten. Zum Schluss war es nochmal 2 Minuten eng, aber wie gesagt - verdient!"Sebastian Schachten, Sportlicher Leiter Oldenburg: "Ich war 100 mal nervöser als Spieler damals. Die ganze Stadt hat nach so einem Erfolg gelechzt und es ist toll, dass wir den Menschen etwas zurückgeben konnten."Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5239811