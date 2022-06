Die Tesla Aktie (WKN: A1CX3T) gehörte in den letzten Jahren zu den imposantesten Investments am Kapitalmarkt. Aus einem Beinahe-Pleite-Kandidaten hat sich eines der vielversprechendsten Unternehmen der Neuzeit entwickelt - mit entsprechenden Auswirkungen auf den Aktienkurs. Dem richtigen Timing, zur richtigen Zeit am richtigen Markt zu sein, hat Tesla am Ende auch seinen Geschäftserfolg zu verdanken. Schließlich entwickelt und baut Tesla nicht nur ein Elektroautomobil. Es hat ein technologisch hochgerüstetes ...

