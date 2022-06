In 3 Sätzen: 3M ist ein Mischkonzern, der einen starken Cashflow generiert und diesen konsequent an die Aktionäre zurückgibt. Walmart ist abgerutscht, und das bietet eine Kaufgelegenheit. Unbedingt die Gewinne und Dividenden von Pentair auf dem Zettel haben. Dividendenaristokraten sind Unternehmen aus dem S&P 500, die seit mindestens 25 Jahren in Folge ihre Dividende zahlen und erhöhen. Die erfreuen sich seit einiger Zeit aufgrund ihrer Stabilität größerer Aufmerksamkeit als sonst. Viele Dividendenaristokraten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...