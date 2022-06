In 3 Sätzen: Rivian verfolgt einen ähnlichen Weg wie Tesla bei seiner Gründung. Rivian ist viel besser kapitalisiert als Tesla in der Anfangsphase der Produktion. Ein riesiger Auftragsbestand sollte die Anleger zuversichtlich stimmen. Rivian Automotive (WKN: A3C47B) war einst mehr als 140 Mrd. US-Dollar wert und hat seitdem einen steilen Absturz hinter sich. Heute liegt der Kurs mehr als 80 % unter seinem Allzeithoch und jeder, der die Aktie zum Höchststand gekauft hat, steckt tief in den roten ...

