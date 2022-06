In 2 Sätzen: Das Centre for Economic Policy Research schätzt die Wahrscheinlichkeit einer Rezession im nächsten Jahr auf 100 %. Bärenmärkte waren in der Vergangenheit immer ein guter Zeitpunkt, um Geld in Aktien zu investieren. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums sank die Arbeitslosenquote im April auf 3,6 % und damit auf den niedrigsten Stand seit Februar 2020. Gleichzeitig stieg der Verbraucherpreisindex im vergangenen Jahr um 8,3 %, womit die Inflation den 14. Monat in Folge über dem 2-%-Ziel ...

