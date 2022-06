Biontech - Aktie mit Phantasie. Comirnaty heisst das erste und Milliardenumsätze und Gewinne in die Kassen spülende "Produkt" der Mainzer. Und gleichzeitig sorgt es dafür, dass eine umfangreiche Forshcungsüiüeline "durchfinanziert" ist. Dabei wird die Aktie mit einem KGV von unter 5 an den Börsne gehandelt. Warum? Und eine Antwort auf die frage ist nicht einfach: Einerseits ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren die übe r10 Mrd EUR Umsätze mit dem Covid-19 impfstoff rückläufig sein werden. Aber "nach dem aktuellen Kursniveau" zu urteilen, könnte man meinen, dass die Umsätze ab 2023 einbrechen ...

