Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Markt für gedeckte Anleihen wird weiterhin seinem Status als sicherer Hafen in unruhigen Zeiten gerecht, so die Analysten der DekaBank.Zwar seien auch hier in Total Return-Betrachtung aufgrund des dramatisch gestiegenen Zinsumfelds hohe Bewertungsverluste aufgelaufen, doch seien die Risikoaufschläge gegenüber den Swapsätzen seit Jahresbeginn nur minimal gestiegen. Auch die Neuauflage von Anleihen funktioniere - anders als bei Senior Unsecured Financials - nahezu problemlos. Im Laufe des Mai sei die Marke von 100 Mrd. EUR marktrelevanter Neuemissionen seit Jahresbeginn geknackt worden und es deute sich ein Spitzenjahrgang an. ...

