Wien (www.anleihencheck.de) - Der Datenkalender für die Eurozone ist kommende Woche dünn besetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Stimmung unter Finanzmarktteilnehmern (Sentix Index) dürfte sich ein wenig aufgehellt haben. Nach dem zuletzt heftigen Rückgang der Industrieproduktion in Deutschland und Spanien sei im April mit einem Rebound zu rechnen. Der mittelfristige Trend zeige in der Eurozone aber nach unten. Diesem Wirtschaftssektor drohe die nächste Rezession, noch bevor in vielen Euroländern das Vor-Corona Outputniveau erreicht sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...