Thüringens grüne Umweltministerin geht im Streit um Windräder auf CDU zu

In Thüringer Streit über einen Antrag für feste Windrad-Abstände hat Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) der CDU-Fraktion einen "Windfrieden" angeboten. Die Ressortchefin sagte MDR Thüringen, wenn die Union ihren umstrittenen Gesetzentwurf zum Mindestabstand von Windrädern zu Siedlungen auf Eis lege, könne diskutiert werden.

Drei Tote und elf Verletzte bei Schießerei in Philadelphia

In der US-Ostküstenmetropole Philadelphia sind bei einer Schießerei auf offener Straße drei Menschen getötet worden. Elf weitere Menschen seien bei dem Vorfall am Samstagabend verletzt worden, teilte die Polizei mit. Es habe mehrere Schützen gegeben, die in die Menge auf der belebten South Street geschossen hätten. Die Straße ist für ihr reges Nachtleben bekannt.

Bank of Japan hält an lockerer Geldpolitik fest

Der Präsident der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, hat sein Festhalten an einer lockeren Geldpolitik bekräftigt. Die Inflation müsse auf stabile Weise 2,0 Prozent erreichen und dies nicht durch einmalige Faktoren wie höhere Energiepreise. "Die Notenbank wird die geldpolitische Lockerung mit Nachdruck fortsetzen, indem sie ein makroökonomisches Umfeld schafft, in dem die Löhne wahrscheinlich steigen werden, so dass der Anstieg der Inflationserwartungen und die Veränderungen in der Toleranz gegenüber Preissteigerungen - die in letzter Zeit zu beobachten sind - zu einer nachhaltigen Inflation führen werden", sagte Kuroda.

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Servicesektor im Mai gestiegen

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Mai verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 41,4 (April: 36,2) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Nordkorea heizt Spannungen mit Raketentests weiter an

Durch neue Raketentests ist die angespannte Lage auf der koreanischen Halbinsel erneut deutlich geworden. Nordkorea testete am Sonntag nach Angaben des Generalstabs der südkoreanischen Armee acht ballistische Kurzstrecken-Raketen. Südkorea und die USA reagierten, indem sie am Montag ihrerseits acht ballistische Raketen in Richtung des Japanischen Meers abfeuerten.

Kasachen stimmen bei Referendum für Verfassungsreform

Bei einem Referendum in Kasachstan hat laut offiziellen Angaben eine große Mehrheit für die von Präsident Kassym-Schomart Tokajew angestrebte Verfassungsreform gestimmt. 77 Prozent der Wähler sprachen sich dafür aus, wie die Wahlkommission am Montag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte.

