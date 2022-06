Beim Blick in mein Depot kommt definitiv keine Freude auf. Denn in den letzten Monaten hat mein Portfolio deutlich an Wert eingebüßt. Dennoch bin ich mit der aktuellen Entwicklung an der Börse und der Gesamtwirtschaft nicht unzufrieden. Besser früher als später Ein Bärenmarkt, also ein Kursrückgang von mindestens 20 % im breiten Aktienmarkt, tritt regelmäßig auf. In den letzten 75 Jahren gab es im Durchschnitt ungefähr alle fünf Jahre einen Bärenmarkt. Auslöser waren unter anderem eine Ölkrise, ...

