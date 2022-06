DJ MÄRKTE ASIEN/Gewinne zum Wochenstart - Ölaktien gesucht

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend mit Aufschlägen haben die ostasiatischen Aktienmärkte zum Wochenstart den Handel beendet und sich damit von der sehr schwachen Wall Street am Freitag unbeeindruckt gezeigt. Lediglich in Sydney gaben die Kurse leicht nach, der S&P/ASX 200 schloss 0,4 Prozent tiefer. Hier steht im Laufe der Woche die Zinssitzung der australischen Notenbank auf dem Terminkalender und sorgte für Vorsicht unter den Anlegern. In den USA hatten stark ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten die Sorgen vor weiter deutlich steigenden Leitzinsen geschürt.

In Tokio gewann der Nikkei-Index 0,6 Prozent auf 27.916 Punkte. In Schanghai kletterte der Index um 1,3 Prozent, in Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,6 Prozent höher. An beiden Börsen hatte zum Wochenausklang feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden. Die nach und nach gelockerten Lockdown-Maßnahmen sorgten hier für Zuversicht, sagte Analyst Yeap Jun Rong von IG. Daneben ist der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor im Mai von sehr niedrigen 36,2 auf 41,4 deutlich gestiegen und damit in Richtung der 50er Marke, ab der er eine Expansion anzeigt. In Südkorea wurde aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt.

Ölaktien legen kräftig zu

Nach oben ging es mit Aktien aus dem Ölsektor vor dem Hintergrund weiter steigender Ölpreise. Diese hatten bereits zum Wochenschluss stark zugelegt und verteuerten sich um weitere 0,7 Prozent, nachdem der größte Ölförderer der Welt, Saudi Aramco, seine offiziellen Verkaufspreise für Asien erhöht hat, was laut Markteilnehmern die Erwartung einer robusten Ölnachfrage aus der Region untermauert.

CNOOC gewannen 2,0 Prozent und PetroChina 0,6 Prozent. In Tokio legten die Aktien von Eneos Holdings und Idemitsu Kosan um bis zu 5,4 Prozent zu. In Sydney kletterten Woodside Petroleum um 3,2 Prozent.

In Tokio ging es zudem für die Aktien von West Japan Railway (+4,6%) und der Fluggesellschaft ANA Holdings (+2,9%) kräftiger nach oben. Hier stützen nach Aussage aus dem Handel Hoffnungen, dass es bald wieder zu einer Belebung der Reisetätigkeit kommen wird.

Dagegen ging es angesichts der zuletzt mit Zinserhöhungsspekulationen wieder gestiegenen Marktzinsen in den USA mit den zinsempfindlichen Immobilienaktien in Hongkong. Longfor fielen um 5,1 Prozent, Country Garden um 3,6 Prozent und China Overseas Property Holdings um 1,1 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.206,30 -0,4% -3,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.915,89 +0,6% -3,6% 08:00 Kospi (Seoul) FEIERTAG Schanghai-Comp. 3.236,37 +1,3% -11,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.425,19 +1,6% -9,9% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.605,96 +0,3% -8,9% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.221,84 -0,3% +3,4% 11:00 BSE (Mumbai) 55.480,79 -0,5% -4,8% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:16 % YTD EUR/USD 1,0732 +0,1% 1,0720 1,0749 -5,6% EUR/JPY 140,08 -0,2% 140,36 139,72 +7,0% EUR/GBP 0,8562 -0,2% 0,8582 0,8554 +1,9% GBP/USD 1,2533 +0,3% 1,2492 1,2566 -7,4% USD/JPY 130,52 -0,3% 130,92 129,96 +13,4% USD/KRW 1.252,90 +0,1% 1.251,49 1.242,92 +5,4% USD/CNY 6,6531 -0,1% 6,6603 6,6603 +4,7% USD/CNH 6,6577 +0,1% 6,6490 6,6328 +4,8% USD/HKD 7,8458 +0,0% 7,8450 7,8449 +0,6% AUD/USD 0,7205 -0,1% 0,7211 0,7255 -0,8% NZD/USD 0,6512 +0,0% 0,6509 0,6554 -4,6% Bitcoin BTC/USD 31.295,06 +4,6% 29.930,74 30.385,64 -32,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 119,71 118,87 +0,7% 0,84 +64,5% Brent/ICE 120,40 119,72 +0,7% 0,68 +60,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.854,22 1.851,15 +0,2% +3,07 +1,4% Silber (Spot) 22,20 21,93 +1,2% +0,27 -4,8% Platin (Spot) 1.022,15 1.012,99 +0,9% +9,16 +5,3% Kupfer-Future 4,42 4,47 -1,1% -0,05 -0,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2022 03:24 ET (07:24 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.