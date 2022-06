LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson sieht in dem anstehenden Misstrauensvotum gegen ihn eine Chance, die "Partygate"-Affäre hinter sich zu lassen. Er begrüße die Möglichkeit, sich dem Votum der Abgeordneten seiner Konservativen Partei zu stellen, ließ der Premier am Montag über eine Downing-Street-Sprecherin mitteilen. Johnson muss sich am Montagabend der Abstimmung über seine politische Zukunft stellen, nachdem mindestens 15 Prozent seiner Parteikollegen entsprechende Anträge gestellt haben.

Das Votum sei eine Chance für die Regierung, "Monate der Spekulationen zu beenden und einen Strich darunter zu ziehen", hieß es aus der Downing Street. Boris Johnson steht wegen etlicher Lockdown-Partys in seinem Amtssitz stark in der Kritik. Ein Untersuchungsbericht hatte den Verantwortlichen Führungsversagen und schwere Verfehlungen bei der Einhaltung der Corona-Regeln vorgeworfen./swe/DP/men