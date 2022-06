Was ist das bisher bloß für ein Börsenjahr? Zins- und Inflationssorgen sowie der Krieg in der Ukraine haben die Aktienmärkte weiterhin im Würgegriff. Dementsprechend volatil geht es derzeit an den Börsen zu. Besonders hart hat es aber alle Liebhaber von Technologieaktien getroffen. Hier setzte der Ausverkauf bereits im Herbst letzten Jahres ein. Von seinem Höchststand im November 2021 hat der Nasdaq Composite Index bis heute immerhin 25 % an Wert eingebüßt. Während viele Highflyer aus dem Technologiesektor ...

