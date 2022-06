Interview mit Nina Henschel, Vorständin der R+V-KrankenversicherungFrau Henschel, die R+V-Krankenversicherung hat 2021 gute Geschäfte gemacht. Wie setzt sich das zusammen?Wir hatten in der Tat das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Geschichte der R+V-Krankenversicherung, was die absolute Steigerung an Beitragseinnahmen und das Neugeschäft angeht. So haben sich etwa unsere Beihilfe-Tarife, die wir im April 2021 eingeführt haben, zu einem Verkaufsschlager entwickelt. Im Maklervertrieb haben wir hier ...

