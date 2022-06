Small Cap News - axinocapital: AVZ Minerals verlängert Trading Halt & De Grey Mining erweitert Goldressource

Anzeige / Werbung



axinocapital.de Small Cap News - Weekly Update zu spannenden Small Caps Small Cal News von axinocapital.de (VIDEO) Was passiert grade im Kongo bei AVZ Minerals?

Neuer beeindruckender Goldfund in Australien und

Neuer Termin-Kontrakt sichert ADX Energy hohe Verkaufspreise bis zum Jahresende

Dies und mehr in diesem Video von axinocapital. News zu ADX-Energy



Für 50 Prozent seiner Ölproduktion aus dem Wiener Becken hat sich unser österreichischer Nachbar ADX Energy mit einem neuen Termin-Kontrakt die aktuell hohen Ölpreise gesichert. Der Kontrakt hat eine Laufzeit vom 1. Juni bis zum 31. Dezember 2022

und sichert dem Unternehmen einen garantierten Mindestpreis von 80,00 US-Dollar je Barrel. Liegt der Ölpreis oberhalb dieses Mindestpreises, profitiert ADX Energy durch eine kostenneutrale Konstruktion bis zu einem Preis von 130,25 US-Dollar

dennoch von diesem Preisanstieg. Insgesamt also ein toller Deal, welcher ADX weitere Planungssicherheit verspricht.

Ein Interview mit Paul Fink, dem CEO von ADX Energy, haben wir erst letzte Woche veröffentlicht, dort erzählt Paul auch etwas über die neu gewonnenen Lizenzen. De Grey Mining News

Wir schauen weiter nach Australien zu De Grey Mining. Vor einigen Monaten durften sich Anleger hier bereits über eine Ver-x-Fachung des Kurses freuen und inzwischen ist die Firma mit großen Schritten Richtung Goldproduzent unterwegs.

Auf dem Weg zur Produktion sind sie aber nochmal gestolpert - nämlich über einen großen Haufen Gold: 2,8 Millionen Unzen Gold konnten auf der Lagerstätte Hemi hinzugewinnen. Manch anderes Unternehmen hat dies nicht mal als Gesamtressource.

