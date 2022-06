LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Da die Kostensenkungen allmählich Früchte trügen und ab dem zweiten Quartal Preiserhöhungen griffen, sehe er den Lkw-Hersteller in einer guten Position, die Gewinndynamik von Quartal zu Quartal bis Jahresende 2022 zu beschleunigen, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Besonders beruhigend seien auch Äußerungen zum rekordhohen Auftragsbestand, minimalen Stornierungen und dem Auftragseingang./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 17:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 17:16 / GMT



ISIN: DE000DTR0CK8

