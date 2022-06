HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten zum Brustkrebs-Mittel Enhertu auf "Buy" mit einem Kursziel von 12000 Pence belassen. Im Vergleich zur Kontrollgruppe sei das Risiko eines Fortschreitens der Krankheit um 50 Prozent gesenkt worden und das Todesrisiko um 36 Prozent, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Daten reichten aus, um ein Umsatzpotenzial von mindestens zwei Milliarden US-Dollar zu sichern./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / 05:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: GB0009895292

