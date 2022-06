Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Kreditindex iTraxx Europe hat sich in den letzten Wochen ein gutes Stück von den kräftigen Ausschlägen auf über 100 BP erholt, so die Analysten der DekaBank.Gleichzeitig hätten sich jedoch die Risikoaufschläge bei Kassa-Anleihen, die zuvor vergleichsweise moderat gestiegen seien, spürbar ausgeweitet. Wie so häufig in kritischen Marktphasen hätten sich Investoren zunächst über die liquidesten Instrumente abgesichert und würden die Spreadbewegung anschließend in den tatsächlichen Kassa-Produkten nachholen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...