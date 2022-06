Erfurt (ots) -Welche cleveren Ideen könnten die Weichen in eine bessere Zukunft stellen? Welche innovativen Projekte stehen für ein gesundes Miteinander und soziale Kompetenz? Und welche kreativen Ansätze machen unseren Alltag einfacher? Mit dem "KiKA Award" (KiKA/ZDF/ARD) ehren KiKA, ZDF und ARD auch im Jubiläumsjahr des Kinderkanals von ARD und ZDF wieder den besonderen Einsatz von Kindern und Jugendlichen, die mit Tatendrang und Vorbildfunktion ein Ausrufezeichen setzen.Noch bis einschließlich 20. Juni 2022 können alle Kids, die sich für die Umwelt engagieren, sich für andere Menschen einsetzen, etwas Neues erfinden oder erforscht haben oder Respekt für die Rechte von Kindern einfordern, mit ihren Projekt-Ideen in vier Award-Kategorien auf kika-award.de (https://www.kika.de/kika-award/index.html) bewerben:- "KiKA For our Planet Award" für ein nachhaltiges Engagement für unsere Erde, die Natur oder für Tiere!- "KiKA Clever Online Award" für den cleveren Einsatz von Medien zum Erreichen sinnvoller Ziele!- "KiKA Make a Change Award" für ein soziales und/oder politisches Engagement!- "KiKA Kinder für Kinder Award" für ein Engagement von Kindern für Kinder!In der großen "KiKA Award"-Liveshow aus Erfurt im November 2022 werden die herausragenden Projekte mit Unterstützung prominenter Pat*innen gefeiert.Der "KiKA Award" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/rbb. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Dr. Matthias Huff. Für das ZDF zeichnen Dorothee Herrmann und für die ARD Anja Hagemeier (rbb) verantwortlichWeitere Informationen und Bewerbungsunterlagen zum "KiKA Award" sind auf kika-award.de (https://www.kika.de/kika-award/index.html) und unter kommunikation.kika.de zu finden.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHPublic Relations - Social Media - ManagementEifelstraße 2450677 KölnTel: +49 221 933 3080Ansprechpartner: Markus Hermjohannes,markus@foolproofed.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5240468