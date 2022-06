Beijing (ots/PRNewswire) -Das International Finance Forum (IFF) wird ab dem 5. Juni, dem Weltumwelttag, Bewerbungen für den jährlichen IFF Global Green Finance Award entgegennehmen.In Anlehnung an das Thema des Weltumwelttages "Nur eine Erde", das die Notwendigkeit betont, durch politische Veränderungen und unsere Entscheidungen ein nachhaltiges Leben in Harmonie mit der Natur zu führen, richtet sich der IFF Global Green Finance Award an Bewerber, die grüne Finanzlösungen anbieten, die den Wandel des Wirtschaftswachstums fördern, zur Vermeidung und Kontrolle der Umweltverschmutzung beitragen und den Klimawandel bekämpfen sowie die Energieeffizienz, die Energieeinsparung und die Emissionsreduzierung verbessern. Der diesjährige Preis ist ein weltweiter Aufruf für Innovationen und praktische Anwendungen in den Bereichen Politik, System, Industrie, Dienste, Technologie und Talentförderung.Die Erde ist unsere einzige Heimat, und wir müssen ihre begrenzten Ressourcen schützen. Der nicht nachhaltige Konsum und die nicht nachhaltige Produktion tragen zum Klimawandel, zur Zerstörung der Natur und zum Verlust der biologischen Vielfalt sowie zur Umweltverschmutzung und zur Abfallkrise bei. All diese Themen überschneiden und überlagern sich und gefährden ernsthaft die Zukunft unseres Planeten.Natürliche Ressourcen sind die Grundlage für die meisten Güter, Dienstleistungen und Einrichtungen und die Grundlage, die unsere Wirtschaft unterstützt. Das lineare "Nehmen-Herstellen-Entsorgen"-Modell treibt jedoch die Weltwirtschaft an und verbraucht gleichzeitig riesige Mengen an natürlichen Ressourcen. Die Natur ist im "Notfallmodus" und wir haben wenig Zeit übrig.Um die globale Erwärmung in diesem Jahrhundert auf 1,5 °C zu begrenzen, müssen wir sicherstellen, dass die jährlichen globalen Treibhausgasemissionen bis 2030 um die Hälfte reduziert werden. Aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in den letzten drei Jahren und der jüngsten heftigen geopolitischen Turbulenzen in der Welt rutschen die Volkswirtschaften rund um den Globus jedoch an den Rand einer Wirtschafts- und Energiekrise. Wir müssen dringend handeln, um die drohende Krise anzugehen. All dies erfordert jedoch eine starke finanzielle Unterstützung.Angesichts der doppelten Herausforderung des Klimawandels und der globalen Wirtschaftskrise hat sich die "grüne Finanzierung" zu einem starken Instrument entwickelt, das Länder auf der ganzen Welt zu fördern versuchen. Viele bahnbrechende Praktiken und Versuche wurden in Bezug auf die Politik, die Systeme, die Industrie und die Entwicklung der Humanressourcen unternommen. Es ist von entscheidender Bedeutung, diese erfolgreichen Best Practices weltweit zu verbreiten und die Popularisierung von Green Finance zu beschleunigen, um grünes Wachstum und nachhaltige Entwicklung zu fördern.Der IFF Global Green Finance Award wurde von der IFF im Jahr 2020 ins Leben gerufen und wird von einer Jury aus 25 weltweit einflussreichen und maßgeblichen Führungspersönlichkeiten und Eliten aus dem Finanz- und Umweltsektor bewertet. Im Jahr 2022 beinhaltet der Preis 10 Innovationspreise für innovative Projekte und 10 Jahrespreise für Institutionen.Die Jahrespreise für Institutionen werden an Institutionen verliehen, die durch grüne Finanzpraktiken einen herausragenden Beitrag zur globalen, regionalen oder nationalen nachhaltigen Entwicklung geleistet haben. Dazu gehören das Erreichen von Carbon Peak und Klimaneutralität, die Bekämpfung des Klimawandels und die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Das Green-Finance-Geschäft der Institute muss nachhaltig und profitabel sein.Die Innovationspreise für innovative Projekte werden an Projekte vergeben, die eine bedeutende Innovation im Bereich der grünen Finanzierung darstellen, insbesondere an solche, die einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung von Carbon Peak und Kohlenstoffneutralität, zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Förderung der Erhaltung der biologischen Vielfalt geleistet haben.Jede Institution, die Aktivitäten durchführt, die die Entwicklung des grünen Finanzwesens fördern und einen echten Nutzen bringen, ist berechtigt, sich um die Preise zu bewerben, einschließlich öffentlicher, privater und gemeinnütziger Organisationen."Finanzen sind ein belastbares und wirksames Instrument zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung, und das grüne Finanzwesen wird eine immer wichtigere Rolle spielen. Die Gewinner des IFF Global Green Finance Innovation Award sind Pioniere, Initiatoren und Fürsprecher der grünen und CO2-armen Industrie. Sie lenken den Fluss grüner Investitionen in den Sektor der nachhaltigen Entwicklung", sagte Han Seung-soo, Vorsitzender des Jury-Komitees, Ko-Vorsitzender des IFF, 56. Präsident der UN-Generalversammlung und ehemaliger Premierminister der Republik Korea."Der IFF Global Green Finance Innovation Award wird die Entwicklung des grünen Finanzwesens weiter vorantreiben und eine nachhaltige Welt mit gemeinsamen Vorteilen für die Menschheit unterstützen."Das IFF wurde von den Vereinten Nationen und mehreren internationalen Organisationen hoch gelobt und für seine wichtige Rolle bei der Förderung einer grünen und nachhaltigen Entwicklung durch Finanzinstitute weithin anerkannt. In den Jahresabschlüssen und CSR-Berichten chinesischer Finanzinstitute für das Jahr 2022 haben u. a. die Bank of China, China Securities, Postal Savings Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Qingdao, Industrial Bank und Huaxia Bank die Auszeichnung als wichtige Errungenschaft bei der strikten Wahrnehmung ihrer sozialen Verantwortung und der energischen Entwicklung grüner Finanzmittel öffentlich bekannt gegeben. Der IFF Global Green Finance Award fördert nicht nur die Praxis der grünen Finanzierung durch Finanzinstitute, sondern spielt auch eine aktive Rolle bei der Unterstützung lokaler Regierungen bei der Umsetzung der dualen CO2-Ziele.Das International Finance Forum (IFF) ist eine unabhängige, gemeinnützige, nichtstaatliche internationale Organisation, die im Oktober 2003 in Peking gegründet wurde. Sie wurde von führenden Vertretern der G20-Länder, der Schwellenländer und internationaler Organisationen wie China, den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und den Vereinten Nationen, der Weltbank und dem IWF gegründet. Das IFF ist eine seit langem bestehende, hochrangige Plattform für Dialog und Kommunikation sowie ein Forschungsnetzwerk im Finanzbereich und wurde zum F20 (Finance 20) Status aufgewertet.Pressekontakt:Steel Shen,(86)10-5087-3634,steel.shen@iff.org.cnOriginal-Content von: International Finance Forum (IFF), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156151/5240480