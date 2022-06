DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Johnson muss sich parteiinternem Misstrauensvotum stellen

Der britische Premierminister Boris Johnson muss sich am Montagabend wegen des "Partygate"-Skandals einem Misstrauensvotum seiner Konservativen Partei stellen. Die notwendige Anzahl an entsprechenden Anträgen der Tory-Abgeordneten sei erreicht, teilte der Vorsitzende des zuständigen Komitees, Graham Brady, mit.

USA stoppen neue Zölle für Solar-Importe für 2 Jahre - Kreise

Das Weiße Haus will in den nächsten zwei Jahren offenbar keine neuen Zölle auf Solarimporte erheben, um die ins Stocken geratenen Solarprojekte wieder in Gang zu bringen. Das berichten mit der Entscheidung vertraute Personen.

Lawrow muss wegen verweigerter Überflugrechte Besuch in Serbien absagen

Der für Montag und Dienstag geplante Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Belgrad ist geplatzt. Die Nachbarländer Serbiens hätten sich geweigert, "dem Flugzeug von Sergej Lawrow, das nach Serbien fliegen wollte, den Überflug zu erlauben", sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen.

Weltweit 780 Fälle von Affenpocken außerhalb von üblichem Verbreitungsgebiet

Seit dem jüngsten Auftreten von Affenpocken außerhalb ihres üblichen Verbreitungsgebietes sind 780 Fälle der Virus-Erkrankung gemeldet worden. Diese traten in 27 sogenannten nicht-endemischen Ländern auf, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Sonntag mit.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.