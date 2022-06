Tecnotree, der weltweit führende Anbieter von Systemen zur Unterstützung digitaler Geschäftsprozesse, gab heute die Markteinführung seiner 5G-fähigen Lösung 'Digital Online Charging System' (DOCS) bekannt. Dabei handelt es sich um eine Cloud-native, auf Microservices basierende, konvergente Rechnungsstellungsplattform, die sowohl für aktuelle als auch für zukünftige Monetarisierungsanwendungen von Kommunikations- und Digitaldienstanbietern konzipiert ist.

Angesichts flacher werdender Durchschnittserlöse pro Einheit (ARPUs) und abnehmender Loyalität, die durch eine explosionsartige Zunahme des Datenverbrauchs noch verstärkt werden, stehen Kommunikationsdienstleister (CSPs) unter enormem Druck, ansprechende und hochgradig personalisierte Dienste anzubieten, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Darüber hinaus haben die technologischen Fortschritte den CSPs die Möglichkeit gegeben, sich auf neue Geschäftsfelder wie digitale Dienste und IoT- bzw. Enterprise-Dienste zu konzentrieren, um Störungen zu bekämpfen und sich im Einzelhandels- und Unternehmenssegment zu behaupten.

Das Tecnotree-DOCS wurde entwickelt, um bestehende und zukünftige Monetarisierungsanforderungen von CSPs in allen Branchen und Industrien zu unterstützen. Basierend auf den neuesten Empfehlungen des 3GPP (3rd Generation Partnership Project) und den offenen API-Standards des TM-Forums ermöglicht die DOCS-Plattform von Tecnotree den CSPs, ihre eigenen Angebote zu entwickeln, auf den Markt zu bringen und zu monetarisieren sowie Partnerangebote zu schaffen, mit denen sich schnell neue Einnahmequellen erschließen lassen. Sie unterstützt mehrere Rechnungsstellungsmodelle, darunter monetäre Abrechnungen, Ereignisse, Abonnements sowie mehrere Zahlungsmodelle. Darüber hinaus unterstützt DOCSRechnungsstellungen auf Basis von Netzwerk-Slices, das Richtlinien- und QoS-Management, KI/ML-Funktionen für Echtzeit-Empfehlungen und personalisierte Benachrichtigungen.

"Wir sind der festen Überzeugung, dass Telekommunikationspartner und CSPs in die Lage versetzt werden sollten, ihren Endkunden neue digitale Angebote zu machen und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Deshalb haben wir unser Angebot nicht nur auf Telekommunikationsdienste beschränkt, sondern unser Portfolio an digitalen BSS-Suiten um neue, konvergente Rechnungsstellungs-Lösungen für moderne 5G- und IoT-basierte Diensteanbieter erweitert", sagte Leena Koskelainen, Chief Operating Officer (COO) bei Tecnotree.

Weiter kommentierte sie: "DOCS wird der Eckpfeiler für CSPs sein, um die 5G-Investitionen zu monetarisieren, da das System auch implementiert werden kann, um spezifische 5G-Dienste mit gleichzeitig bestehenden Bereitstellungsmodellen zusammen mit den aktuellen Online-Rechnungsstellungssystemen zu unterstützen."

Die DOCS-Lösung von Tecnotree entspricht dem neuesten Stand der Technik und erlaubt es CSPs, neue Erlebnisse mit fortschrittlicher Preisgestaltung und Echtzeit-Präsenz bei Partnern und Marktplätzen zu entwickeln, bereitzustellen und zu monetarisieren. DOCS ist außerdem mit einer digitalen Geldbörse ausgestattet, die es den Kunden ermöglicht, verschiedene Geldtransaktionen durchzuführen, beispielsweise Aufladungen und automatische Aufladungen, Rechnungszahlungen, die Verwaltung von Treuepunkten sowie den Erwerb neuer Telco- und anderer Dienste.

ÜBER TECNOTREE

Tecnotree ist der einzige Anbieter von Komplettlösungen für die Verwaltung digitaler Geschäftsprozesse von Digital-Service-Providern. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in diesem Segment sowie über bewährte Liefer- und Transformationskapazitäten rund um den Globus. Unsere agilen Produkte und Lösungen basieren auf Open-Source-Technologie und umfassen das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) des Geschäftsprozess- und Abonnementmanagements für Telekommunikations- und andere digitale Serviceanbieter ab. Die Tecnotree-Produkte und -Plattformen werden von über 800 Millionen Abonnenten weltweit genutzt. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki notiert (TEM1V). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.tecnotree.com oder in den sozialen Medien LinkedIn I Facebook I Twitter

