München (ots) -Rekord-Neuverschuldung und gleichzeitig steigende Inflation. Kommen die Entlastungen der Bundesregierung bei den Bürgern an? Wie kann die Inflation gestoppt werden? Dazu im Gespräch der Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).Wladimir Putin droht dem Westen: Der russische Präsident kündigt Angriffe auf neue Ziele, falls Raketensysteme mit größerer Reichweite an die Ukraine geliefert werden. Wie gefährlich ist die Lage? Im Gespräch der Militärexperte Carlo Masala und der ukrainische Gouverneur Sergiy Osachuk.Sollten die Mineralölkonzerne, die kriegsbedingt hohe Gewinne machen, stärker besteuert werden? Darüber und andere Themen diskutieren die "ARD"-Moderatorin Anna Planken, die Hauptstadtkorrespondentin des "Deutschlandfunks" Katharina Hamberger und der politische Redakteur der "Neuen Zürcher Zeitung" Alexander Kissler.Die Gäste:Christian Lindner, FDP (Finanzminister)Carlo Masala (Militärexperte)Sergiy Osachuk (ukrainischer Gouverneur)Anna Planken ("ARD"-Moderatorin)Katharina Hamberger ("Deutschlandfunk")Alexander Kissler ("Neue Zürcher Zeitung")"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www. ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5240547