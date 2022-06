CALHOUN, Georgia, June 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Grupo Industrial Saltillo (GIS) über den Kauf der Vitromex-Keramikfliesensparte für etwa 293 Millionen US-Dollar in bar abgeschlossen hat. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 erfolgen und unterliegt der Zustimmung der Aktionäre von GIS sowie den üblichen staatlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen. Es wird erwartet, dass die Vitromex-Sparte zu einem Anstieg der Unternehmensumsätze führen wird.



Vitromex wurde 1967 gegründet und verfügt über vier Produktionsstätten, die strategisch günstig in Mexiko gelegen sind. In Kombination mit den aktuellen mexikanischen Betrieben von Mohawk ermöglicht diese Präsenzerweiterung dem Unternehmen, seinen Kundenstamm auszubauen sowie die Fertigungseffizienz und die logistischen Möglichkeiten zu steigern. Vitromex hat eine führende Position auf dem mexikanischen Keramikfliesenmarkt mit einem Volumen von 1,7 Mrd. USD (269 Mio.Quadratmetern) aufgebaut und verfügt über ein breites Vertriebsnetz sowie ein umfassendes Produktangebot an glasierten Keramik-, Porzellan-, Mosaik- und Dekorfliesen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Vitromex ein Umsatzvolumen in Höhe von etwa 204 Millionen US-Dollar.

Jeffrey S. Lorberbaum, Vorsitzender und CEO von Mohawk, kommentierte den Kauf wie folgt: "In den letzten zehn Jahren haben wir unsere Beteiligung am mexikanischen Keramikfliesenmarkt erheblich ausgebaut, unter anderem durch den Aufbau eines Unternehmens von Weltspitze und den Bau eines hochmodernen Werks in Salamanca. Keramikfliesen sind der wichtigste Bodenbelag in Mexiko, und der Markt verzeichnete in den letzten fünf Jahren einen jährlichen Anstieg von etwa 11 % in Peso. Zusammen mit Vitromex können wir unseren Kunden eine umfassende Palette von Produkten für den privaten und gewerblichen Bereich in allen Preisklassen und erweiterte Serviceleistungen anbieten. Vitromex gehört zu den renommiertesten Marken auf dem mexikanischen Markt und gilt als führendes Unternehmen im Bereich Innovation und Design. Wir freuen uns, das talentierte Team im globalen Keramikgeschäft von Mohawk willkommen zu heißen. Wir werden die Übernahme von Vitromex im Rahmen unserer Telefonkonferenz mit Anlegern im zweiten Quartal weiter erörtern."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries gehört zu den weltweit führenden Produzenten von Fußbodenbelägen und stellt Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerbeflächen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen, Matten, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche. Sie umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Produzenten für Fußbodenbeläge mit Niederlassungen auf der ganzen Welt entwickelt.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die Wörter "könnte", "sollte", "glaubt", "antizipiert", "erwartet" und "schätzt" oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der "Safe Harbor"-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren können zu abweichenden zukünftigen Ergebnissen führen: Änderungen der Wirtschafts- oder Branchenbedingungen, Wettbewerb, Inflation und Deflation bei den Fracht-, Rohstoff- und anderen Vorlaufkosten, Inflation und Deflation an den Konsumgütermärkten, Währungschwankungen, Energiekosten und -versorgung, Zeitpunkt und Höhe von Investitionsausgaben, Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertminderungen, Integration von Übernahmen, internationale Aktivitäten, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierung, Steuern und Steuerreformen, Produkt- und andere Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten, die Risiken und Unsicherheiten, die mit der COVID-19-Pandemie verbunden sind, aufsichtsrechtliche und politische Änderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen Geschäfte tätigt, swoie andere Risiken, die in SEC-Berichten und öffentlichen Ankündigungen von Mohawk genannt wurden.

