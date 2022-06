NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Pence belassen. Die Rally der Aktien des britischen Technologiekonzerns im letzten Monat sei eine gute Gelegenheit, sein skeptisches Votum für die Papiere zu bekräftigen, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses basiere unter anderem auf der angepeilten Diversifikation des Produktportfolios hin zu "neuen Märkten" wie etwa Antriebssysteme für sehr kleine Elektroflugzeuge oder kleine modulare Kernreaktoren./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 19:50 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B63H8491

