Changzhou, China (ots/PRNewswire) -Trina Solar, der weltweit führende Anbieter von PV- und intelligenten Energielösungen, wurde im jüngsten PV ModuleTech Bankability Report, der von PV-Tech veröffentlicht wurde, mit "AAA", der höchsten Kategorie, eingestuft.Der Bericht basiert auf einem firmeneigenen Analysemodell zur Ermittlung von Bankability Scores und Ratings und kombiniert sowohl die Produktions- als auch die Finanzlage der Unternehmen. Die neueste Ausgabe umfasst mehr als 50 PV-Modulanbieter.Trina Solar belegte 2021 mit 24,8 GW den zweiten Platz bei den weltweiten Modullieferungen und hat diese Position auch im ersten Quartal 2022 mit 8 GW gehalten. Branchenberichten zufolge sind die weltweiten Lieferungen von 210 Modulen im Jahr 2021 stark angestiegen und erreichten 26 GW, wobei Trina 16 GW beisteuerte und die kumulierten 210 Lieferungen bis Ende März 2022 35 GW überstiegen.Technologieindikatoren werden auch im PV Tech-Bericht analysiert. Trina setzt seine Innovationstätigkeit in diesem Bereich fort, war ein Vorreiter in der n-Typ-Technologie und stellte im März seinen 23. Weltrekord auf, als seine 210×210 mm große TOPCon-Zelle einen maximalen Wirkungsgrad von 25,5 % erreichte. Das Unternehmen hat auch hohe Maßstäbe für die Effizienz seiner PERC- und HJT-Zellen gesetzt.Die hochwertigen Vertex-Module von Trina, vom Vertex S 410W bis zur 600W+ Ultra-High-Power-Version, decken sowohl Anwendungen in Wohngebäuden als auch in großen Freiflächenkraftwerken ab und zeichnen sich durch eine Kombination aus hervorragender Zuverlässigkeit, hoher Energieausbeute und niedrigen Stromgestehungskosten aus. Aufgrund seines langjährigen Engagements für die Produktqualität wurde Trina kürzlich zum achten Mal in Folge von PVEL als "Top Performer" ausgezeichnet.Laut Finanzbericht 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,895 Mrd. USD, was einem Anstieg von 51,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und eine Bilanzsumme von 9,966 Mrd. USD, was einem Anstieg von 39,36 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Helena Li, Präsidentin des Geschäftsbereichs Zellen und Module von Trina, kommentierte: "Trina Solar ist seit vielen Jahren ein weltweit führender Anbieter von PV-Modulen. Aufgrund unserer beständigen finanziellen Leistung, unserer technologischen Innovation und unseres Produktwerts sind wir stolz darauf, bei den PV Tech-Bankability-Ratings in die Kategorie AAA eingestuft zu werden. Trina Solar wird sich weiter entwickeln und weltweit einen höheren Kundennutzen schaffen."Pressekontakt:Jing Chen,+86-21-6057-5302,hqmarketing@trinasolar.com; jing.chen03@trinasolar.comOriginal-Content von: Trina Solar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105734/5240608