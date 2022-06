Mit immer schärferen Sanktionen gegen Russland führte die EU-Kommission zusammen mit den EU-Staaten ein Teil-Embargo für russisches Öl ein. Dadurch werden nun sämtliche Importe von Erdöl und Destillaten boykottiert, die nicht via Pipeline transportiert werden. Damit sind nun alle Transporte über Land per LKW, See per Tanker oder dem Transportflugzeug von dem Embargo betroffen. Damit steigen die Kosten für den Endverbraucher mit Ansage immer schneller. Gleichzeitig sinken damit die Opportunitätskosten ...

