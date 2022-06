Die Finanzierung folgt dem dreistelligen Wachstum in Deutschland und der hohen Nachfrage nach professioneller Installation von Heimnetzwerken, Smart-Home-Geräten und Haushaltsgeräten

Mila AG, der europäische Marktführer für technischen on-demand Support, hat eine Pre-Series-A-Finanzierungsrunde durchgeführt, die unter der Leitung des Early Stage-Investmentfonds Born2Grow Ventures, GmbH Co. KG 2 Mio. USD eingebracht hat. Die Finanzierung folgte dem erfolgreichen Management-Buyout von der Swisscom im Oktober 2020. An der Runde nahmen auch die derzeitigen Investoren Alpana Ventures mit Sitz in Genf und Oriza Ventures mit Sitz im Silicon Valley teil. Mila verfügt über mehr als 11.000 ausgebildete technische Fachkräfte in Deutschland, in der Schweiz, in Großbritannien, Frankreich und Österreich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

"Wir haben in Deutschland in 2021 über 300 Prozent Wachstum generiert und europaweit über 40 Markenpartner gewonnen", sagt Chris Viatte, CEO und Gründer von Mila. "Diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, unsere Vertriebs- und Produkt Engineering Teams weiter auszubauen und unseren Erfolg in der Schweiz auch in ganz Europa und Großbritannien zu wiederholen." (Photo: Business Wire)

"Mila hat eine klare Strategie internationale Märkte zu erschließen", sagt Andrea Muth, Investmentmanagerin bei Born2Grow Ventures aus Heilbronn. "Mila hat auf dem Markt für technischen Support Eintrittsbarrieren geschaffen, die für neue Anbieter nur sehr schwer zu durchbrechen sind."

Born2Grow Ventures verfügt über ein vielfältiges Portfolio, das einen konsequenten Fokus hat: ein Team und eine Technologie mit einem klar definierten Markt zu finden.

Mila hat Büros in Berlin und Zürich und eröffnete kürzlich den ersten britischen Standort in London. Das Unternehmen betreut weiterhin den Telekommunikationsgiganten Swisscom und verzeichnet ein Wachstum bei Dienstleistungen für Marken wie Amazon, Otto, BOSCH und Google und wird im zweiten Quartal die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Deutschland und Großbritannien einführen.

"Wir haben das Wachstumspotenzial von Mila in Deutschland und die Skalierbarkeit seines Geschäftsmodells für eine europaweite und globale Expansion erkannt", sagt Alex Liang, Mitgründer von Oriza Ventures aus dem Silicon Valley. "Wir sehen unsere Investition als zeitlich strategisch abgestimmt auf das Wachstum in Großbritannien und anderen Ländern, in denen die professionellen Dienstleistungen von Mila sehr gefragt sind."

Mit der Veröffentlichung des IoT-Konnektivitätsstandards MATTER imHerbst 2022 wird die Akzeptanz vernetzter Geräte explodieren, da damit die Interoperabilitätsprobleme mit bestehenden Geräten gelöst wird. Mila als entscheidender Akteur ist darauf vorbereitet.-. Durch die Mila Academy wird es globalen Marken ermöglicht, ihren Kunden geschulte und geprüfte Mila-Techniker für Installations- und Konfigurationsdienste anzubieten, die sicherstellen, dass ihre Technologien wie vorgesehen funktionieren.

"Als Early-Stage-Investmentfirma haben wir vorausgesagt, dass Mila in der Lage sein wird, den Management-Buyout erfolgreich zu meistern und weiter zu wachsen", sagt Pascal Widmer, Gründungspartner von Alpana Ventures. "Wir freuen uns sehr, dass ein europäischer VC wie Born2Grow Ventures in Mila investiert und vertrauen auf die Führungsqualitäten von Viatte."

Über Mila

Seit 2016 bietet Mila lokalen on-demand Support in überprüfter Qualität an.. Von der Schweiz aus hat Mila durch ein Netzwerk starker Einzelhandels- und Unternehmenspartnerschaften in neue Märkte expandiert und bietet nun auch Dienstleistungen in Deutschland, Österreich, Frankreich und Großbritannien an. Mit über 40 Unternehmenspartnern ist Mila der europäische Marktführer m Bereich des technischen on-demand Supports durch Crowdsourcing. Weitere Informationen finden Sie unter www.mila.com/de-ch.

Contacts:

Kontaktperson für Medien:

Kimberly Hathaway

+1 415 994 1097

kimberly@hathawaypr.com