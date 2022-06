Um die markentypische Benutzeroberfläche für das erste digitale Kombiinstrument und das Head-up-Display zu entwickeln, nutzt Maseratis Designteam die Kanzi-Software.

Heute verkündete Rightware, dass die globale Ikone Maserati die Kanzi Toolchain verwendet, um die Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine Interface, HMI) für seinen kompakten Luxus-SUV Grecale 2023 zu entwickeln. Kanzi steht hinter den Grafiken sowohl des digitalen Kombiinstruments als auch des Head-up-Displays (HUD).

Maserati used Rightware's Kanzi user interface (UI) toolchain to create the primary human-machine interface (HMI) for its 2023 Grecale compact luxury SUV. Kanzi software powers the graphics in the digital instrument cluster and head-up display (HUD). (Photo: Business Wire)