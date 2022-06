DGAP-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe

Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINEM ANDEREN LAND, IN DEM EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG. Mutares prüft die Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 175 Mio. sowie die Ablösung ihrer bestehenden vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von EUR 80 Mio. München, 7. Juni 2022 - Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares"), hat heute beschlossen, die Möglichkeit der Platzierung einer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe ("Neue Anleihe") in Höhe von bis zu EUR 175 Mio. ("Transaktion") zu prüfen. Mutares hat Pareto Securities AS ("Manager") als Berater und Broker für die Transaktion für eine mögliche Ansprache von institutionellen Investoren sowie den Inhabern ihrer bestehenden, ursprünglich am 14. Februar 2020 begebenen, vorrangig besicherten Anleihe ("Bestehende Anleihegläubiger") mit einem Gesamtnominalvolumen von EUR 80 Mio. und einer Fälligkeit im Jahr 2024 (ISIN: NO0010872864, WKN: A254QY) ("Anleihe 2020/2024") mandatiert und beauftragt zusammen mit ausgewählten Rechtsberatern, weitere für die Transaktion erforderliche Unterlagen zu erstellen. Die durch die Ausgabe der Neuen Anleihe eingeworbenen Nettoerlöse sollen voraussichtlich für (i) die Ablösung der Anleihe 2020/2024, (ii) zur Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen und (iii) für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden. Den Bestehenden Anleihegläubigern wird angeboten, ihre Beteiligung an der Anleihe 2020/2024 in die ausgegebene Neue Anleihe nach der Maßgabe ihrer Bedingungen umzutauschen und, falls und soweit sie dieses Angebot annehmen, erhalten sie anstelle der Kündigungsprämie eine Roll-Over-Gebühr (in Höhe der Kündigungsprämie) zum Ausgabetag der Neuen Anleihe. Den Bestehenden Anleihegläubigern wird empfohlen, sich für weitere Informationen und bei Fragen unter den folgenden Kontaktdaten an den Manager zu wenden: Julian Müller, Investmentbanking, Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, Gräfstraße 97, 60487, Frankfurt am Main, Deutschland, Telefon: +49 69 58 99 72 26, E-Mail: Julian.Mueller@paretosec.com

Investmentbanking

Pareto Securities AS, Frankfurt Branch

Gräfstraße 97, 60487, Frankfurt am Main, Deutschland

Telefon: +49 69 58 99 72 26

E-Mail: Julian.Mueller@paretosec.com Die Neue Anleihe soll - wie schon die Anleihe 2020/2024 - in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Mutares wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach Begebung der Neuen Anleihe die Zulassung der Neuen Anleihe zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beantragen. Die endgültige Entscheidung über die Transaktion wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen getroffen werden. Mutares wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.

Die Neue Anleihe soll - wie schon die Anleihe 2020/2024 - in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Mutares wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach Begebung der Neuen Anleihe die Zulassung der Neuen Anleihe zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beantragen. Die endgültige Entscheidung über die Transaktion wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen getroffen werden. Mutares wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.

