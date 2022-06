Nachdem der Dax am Freitag noch im Sog schwacher US-Börsen in die Verlustzone gerutscht war, ging es am Pfingstmontag wieder deutlich aufwärts. Dabei klettert der deutsche Leitindex erstmals wieder seit Ende März über die Marke von 14.700 Punkten. Den Handelstag beendete das Börsenbarometer schließlich mit einem Plus von 193 Punkten (1,34%) bei 14.653 Zählern. Auftrieb ...

