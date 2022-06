München (ots) -- Im Norden ist der Anteil von Punktesünder*innen größer als im Süden- Berliner*innen kassieren am wenigsten Punkte in Flensburg- 300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Fragen rund um die Kfz-VersicherungAutofahrer*innen aus Mecklenburg-Vorpommern haben am häufigsten Punkte (https://www.check24.de/kfz-versicherung/automagazin/thema/bussgeld/punkte-flensburg/) in Flensburg. 5,4 Prozent der Kund*innen aus dem nördlichen Bundesland geben an, mindestens einen Punkt zu haben.1) Das geht aus den Abschlüssen von Kfz-Versicherungen über CHECK24 hervor. Mit Bremen (5,3 Prozent), Niedersachsen und Hamburg (jeweils 5,1 Prozent) sind noch drei weitere norddeutsche Bundesländer vorne. Auch Nordrhein-Westfalen hat mit 5,3 Prozent einen hohen Punkteanteil.Im Schnitt geben 4,8 Prozent der Versicherungskund*innen an, Eintragungen im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes zu haben.Berliner*innen sind am vorbildlichstenIn Berlin sind die vorbildlichsten Fahrer*innen unterwegs - lediglich 3,6 Prozent geben an, Punkte in Flensburg zu haben. Die Berliner*innen liegen damit 25 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Im Gegensatz zum Spitzenreiter Mecklenburg-Vorpommern ist der Anteil in Berlin sogar 33 Prozent geringer."Berliner*innen fahren weniger Kilometer im Jahr als die Fahrer*innen aus Mecklenburg-Vorpommern und haben dadurch seltener die Gelegenheit gegen Verkehrsregeln zu verstoßen", sagt Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24.Im vergangenen Jahr fuhren die Berliner*innen im Schnitt 3.220 km weniger als die Autofahrer*innen aus Mecklenburg-Vorpommern (Minus 25 Prozent). Insgesamt fuhren die Versicherungsnehmer*innen aus Mecklenburg-Vorpommern durchschnittlich 12.745 km.300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Fragen rund um die Kfz-VersicherungBei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung beraten die CHECK24-Versicheurngsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.1) Datenbasis: alle 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Kfz-VersicherungenÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Maria Trottner, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174, maria.trottner@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/5240647