Spektakulärer M&A-Deal: Transformative Übernahme! Führender Player im Milliarden-Markt entsteht!

Anzeige / Werbung

Diese Übernahme stellt alles in den Schatten und führt zu einem enormen Ausbau der Markposition in Nordamerika! Der Pro-Forma Jahresumsatz beider Firmen liegt nun bereits bei 10 Mio. CAD. Aktie dürfte deutlich zulegen!

Marktbeobachter erwarten in den nächsten sieben Jahren einen Psychedelika-Medikamentenboom auf 8 Mrd. p.a.!

Dieses Unternehmen profitiert enorm und ist ein Top Übernahmekandidat durch Big Pharma!

Durch diese Expansionsstrategie wachsen die Umsätze enorm und die Anzahl der eigenen Kliniken steigt von 5 auf insgesamt 13

Liebe Leserinnen und Leser,

Das innovative Biotechunternehmen Numinus Wellness (WKN: A2P4XN) forscht in eigenen Kliniken und Partnerschaften an diversen psychedelischen Medikamentenwirkstoffen und bietet diverse therapeutische Produkte und Dienstleistungen über ein großes Netzwerk an.

Uns ist bei der Recherche schon damals beim Durchlesen der Firmenpräsentation die hohe Liquidität von 53,9 Millionen CAD (per 31.12.2021) aufgefallen und da haben wir uns natürlich gefragt, wie dieses Kapital wohl bestmöglich verwendet werden wird, um weiterhin dynamisch zu wachsen….

Nun haben wir die Antwort:

Numinus Wellness sorgt mit der geplanten Übernahme des börsennotierten Unternehmens Novamind Inc. für einen lauten Paukenschlag im Sektor!

Mit diesem Firmenzusammenschluss entsteht der Branchenführer in der psychedelischen Therapie und Wirkstoff-Forschung in Nordamerika!

Die angekündigte Übernahme ist für Numinus extrem positiv und transformativ!

Wir haben uns die Vorteile der Fusion und Details der gestern veröffentlichten Pressemeldung (Link hier) genauer angeschaut:

Die beiden Unternehmen schließen sich zusammen, um eine herausragende einzigartige nordamerikanische Plattform zu schaffen, die 13 Kliniken für psychische Gesundheit und Wellness, drei Forschungsstandorte und ein bioanalytisches Labor umfasst.

10 Mio. CAD Pro-Forma Umsatz pro Jahr: Die Transaktion wird sich unmittelbar positiv auf den Umsatz und den Bruttogewinn von Numinus auswirken.

Es wird geschätzt, dass der Zusammenschluss für beide Firmen ein jährliches Kosteneinsparpotential (Synergien) in Höhe von 3 Mio. CAD sorgen wird.

Die 100%ige Tochter von Novamind (Cedar Clinical Research) gehört zu den innovativsten CRO's (Full-Service-Vertragsforschungsorganisation) im Bereich Pychedelika. So werden klinische Studienprogramme in Zusammenarbeit mit Janssen, Merck, Karuna Therapeutics, MindMed und vielen anderen Pharmaunternehmen und Universitäten durchgeführt.

Die 13 Kliniken in Kanada und USA werden in der Branche eine führende Position einnehmen und eine breite Palette traditioneller, neuartiger und psychedelischer Behandlungen für die psychische Gesundheit anbieten, die angemessen auf die Bedürfnisse jedes Kunden abgestimmt werden können.

Zu den Dienstleistungen gehören psychiatrische Dienste, TMS, Ketamin-unterstützte Gruppenpsychotherapie, psychedelische Palliativpflege und Medikationsmanagementdienste.

Kombiniert Novaminds führende Managementkapazitäten für klinische Forschungsstandorte mit der bioanalytischen Laborexpertise von Numinus Bioscience.

Es werden u.a. diverse klinische Studien für MDMA (MAPS Public Benefit Corporation), Psilocybin (Usona Institute), LSD (MindMed) und Ketamin (University of Utah) durchgeführt.

Durch die Übernahme wird die Anzahl an eigenen Kliniken von 5 auf insgesamt 13 stark ausgeweitet.

Ein signifikanter Umsatz- und Gewinnanstieg kann durch den Zusammenschluss beider Unternehmen erwartet werden!

Quelle: Numinus Wellness Pressemeldung vom 12.04.2022

Fazit:

Der Übernahmepreis von 26,2 Millionen CAD ist für Numinus Wellness (WKN: A2P4XN) ein absolutes Schnäppchen, da der Transaktionswert nur zum ca. 3,3-fachen prognostizierten 2022er Umsatz-Multiple stattfindet.

Auch der Zeitpunkt ist für Numinus ideal, da sich die Novamind Aktie seit Ihrem Höchstkurs am 22.02.2021 bei 2,29 CAD um über 80% verbilligt hat.

Das kombinierte Unternehmen wird eine hohe Liquidität von über 56 Mio. CAD haben.

Zusammenfassung der wichtigsten Bedingungen der M&A-Transaktion:

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten Aktionäre von Novamind 0,84 einer Stammaktie von Numinus für jede gehaltene Novamind-Aktie, was einen Angebotspreis von 0,44 CAD pro Novamind-Aktie impliziert. Der Angebotspreis stellt einen Aufschlag von 51% auf Novamind's volumengewichteten 20-Tages-Durchschnittspreis ("VWAP") an der Canadian Securities Exchange (die "CSE") zum 8. April 2022 dar. Nach Inkrafttreten der Transaktion, werden Novamind Aktionäre ca. 18 % der Anteile an dem Pro-Forma-Unternehmen halten (auf einer vollständig verwässerten In-the-Money-Basis).

Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich des Erhalts von behördlichen, TSX- und CSE-Genehmigungen. Gemäß den TSX- und CSE-Vorschriften muss die Transaktion auch von den Aktionären von Numinus und Novamind genehmigt werden.

Nach den erwarteten Zustimmungen der Aktionäre wird die Transaktion voraussichtlich im Juni 2022 abgeschlossen, zu diesem Zeitpunkt werden alle Operationen von Novamind auf die Marke Numinus umgestellt.

Wichtige Mitarbeiter von Novamind haben Arbeitsverträge abgeschlossen, die mit dem Abschluss wirksam werden. Das Führungsteam und der Vorstand von Numinus bleiben bestehen, wobei das Unternehmen von CEO Payton Nyquvest geleitet wird.

Payton Nyquvest, Founder and CEO von Numinus erklärt folgendes:

"Seit der Gründung von Numinus haben wir stets danach gestrebt, der vertrauenswürdigste, evidenzbasierte Marktführer in der psychedelikagestützten Therapie und Medizin zu sein. Die Novamind-Akquisition stellt für Numinus eine transformative Gelegenheit dar, eine starke US-Plattform durch acht etablierte, angesehene, effizient arbeitende und umsatzgenerierende Kliniken zu lancieren. Wir priorisieren dabei die Zusammenarbeit mit den besten Partnern Industrie und Novaminds US-Marktpräsenz, komplementäre Kundenprogrammierung und angesehene klinische Forschungskapazitäten ermöglichen es uns, unsere strategischen Wachstumspläne zu beschleunigen und den Zugang zu Heilung und Wellness zu erweitern. Wir gehen davon aus, dass diese Übernahme unsere finanzielle Performance erheblich verbessert, den Jahresumsatz von Numinus auf mehr als das Fünffache unseres derzeitigen Niveaus steigern und durch identifizierte Betriebseffizienzen eine bedeutende Margenverbesserung bewirken wird. Unsere kombinierten Fähigkeiten werden unseren Kunden, Mitarbeitern und Aktionären einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten. Wir freuen uns darauf, das Novamind-Team in der Numinus-Familie willkommen zu heißen."

Yaron Conforti, CEO und Co-Founder von Novamind sagte dazu:

"Diese Transaktion bietet einen erheblichen Wert für die Aktionäre von Novamind und bietet überzeugende neue Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter, Patienten und Forschungspartner. Die Kombination aus Novaminds Netzwerk von Kliniken und Forschungseinrichtungen für psychische Gesundheit in den USA und Numinus' Führungsrolle in der psychedelikagestützten Psychotherapie in Kanada schafft ein erstklassiges Unternehmen. Das fusionierte Unternehmen wird mit über 50 Millionen C$ an Proforma-Kapital unterstützt und verfügt über unterschiedliche Fähigkeiten, um einer wachsenden und vielfältigen Gruppe von Interessengruppen zu dienen. Wir freuen uns, Numinus beizutreten, einem echten Marktführer für Innovationen im Bereich der psychischen Gesundheit."

Quelle: Novamind Inc.

Hintergrundinformationen zu Novamind Inc:

Novamind Inc. ist ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit, das über ein Netzwerk von Psychiatriekliniken, Retreats und klinischen Forschungszentren in den Vereinigten Staaten Kliniken einen sicheren Zugang zu psychedelischer Medizin ermöglicht.

Das Unternehmen bietet ambulante Dienstleistungen im Bereich der psychischen Gesundheit an, darunter Ketamin-unterstützte Psychotherapie, psychiatrische Medikationsverwaltung, transkranielle Magnetstimulation und andere neuartige Behandlungen.

Darüber hinaus betreibt Novamind eine Full-Service-Vertragsforschungsorganisation, die auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für psychedelische Medizin spezialisiert ist.

Numinus Wellness Inc. (WKN: A2P4XN) ist der Leader im nordamerikanischen Psychedelika-Sektor und Top Pharma Partner!

Numinus Wellness (WKN: A2P4XN) ist DER Spezialist in der Entwicklung eigener, auf Psychedelika ausgerichteter, therapeutischer Produkte und Dienstleistungen durch eigene Labore und F&E-Prozesse, die über ein globales Netzwerk von eigenen Kliniken, digitalen Lösungen und Partnerschaften angeboten werden.

Numinus Wellness (WKN: A2P4XN) bietet Lösungen für die Entwicklung und Bereitstellung von psychedelisch unterstützter Psychotherapie und verändert die Landschaft der psychischen Gesundheit!

Das Unternehmen ist in zwei Abteilungen tätig, Numinus Health und Numinus Bioscience.

Quelle: Biotechradar Redaktion

Die Abteilung Numinus Health bietet unterstützende Therapien und Technologien zur Behandlung und Heilung von Patienten mit dem Schwerpunkt auf psychischer Gesundheit und Drogenmissbrauch. Zusätzlich werden Dienstleistungen für Psychotherapie, Beratung, Neurofeedback, Physiotherapie und andere Therapien angeboten. Dieser Geschäftsbereich bietet auch Schulungen, Einrichtungen und andere operative Ressourcen für Therapeuten an.

Die Abteilung Numinus Bioscience ist weltweit führend bei der Unterstützung und Ausweitung der sicheren, zugänglichen und evidenzbasierten Anwendung von Psychedelika-gestützten Psychotherapien. Dieser Unternehmensteil bietet hochmoderne Labordienstleistungen wie Anbau, analytische Tests, Produktforschung und -entwicklung sowie ergänzende Dienstleistungen im Bereich der Psychedelika an und führt umfassende Tests und kundenspezifische Tests von Cannabis durch.

Absolutes Highlight ist die von Health Canada extrem selten ausgestellte Händlerlizenz für halluzinogene Verbindungen und Substanzen. Sie erlaubt den Besitz, die Herstellung, die Montage, den Verkauf, den Export und die Lieferung einer Vielzahl psychedelischer Verbindungen und natürlicher Ausgangsstoffe, darunter Fruchtkörper und Extrakte von Psilocybe-Pilzen, Psilocybin, Psilocin. Hinzu kommen die Substanzen Ketamin, LSD, DMT und Meskalin.

Numinus ist eine echte First-Mover-Investmentchance, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten! Was spricht für das innovative Unternehmen?

Alles aus einer Hand: Experte für Psychedelika-Herstellung, Forschung und klinische Betreuung bei Depressionen, Angstzustände, Trauma, Schmerzen und Substanzmittelmissbrauch

Eigene Kliniken: Multidisziplinäres Fachwissen mit menschenzentrierter Betreuung in derzeit 5 Kliniken in Kanada. Durch die angekündigte Übernahme von Novamind kommen weitere 8 Kliniken hinzu.

Starke Bilanz: Erhebliches Umsatz- und Margenwachstum; Hervorragende Liquiditätsausstattung (ca. 50 Mio. CAD)

Synergieeffekte: Sich ergänzende und perfekt aufeinander abgestimmte Geschäftsbereiche (Numinus Health und Numinus Bioscience)

Alleinstellungsmal: Numinus Bioscience = Gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Forschung, Entwicklung und Analyse von Psychedelika

Zukünftiger Erfolg: Numinus Wellness verfügt über eine beachtliche Anzahl an kurzfristigen Katalysatoren und Meilensteinen für einen noch größeren Geschäftserfolg

Starke Partnerschaft: Exklusiv-Partnerschaft mit MAPS (eine führende gemeinnützigen Forschungs- und Interessenvertretungsorganisation für psychedelische Studien), die sich auf die Vermarktung von MDMA konzentriert.

Attraktive Einstiegschance: Bis zum Allzeithoch von 2,45 CAD können Sie über 500% verdienen!

Name: Numinus Wellness Inc. WKN: A2P4XN Börsenkürzel Deutschland: LR23 Letzter Börsenkurs: 0,266 € (Tradegate)

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Biotechradar-Team

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer / Risikohinweisen

Die Firma Financial Research & Publication Ltd. ist u.a. Betreiber der Webseite Biotechradar.de, im Folgenden "Webseiten" genannt.

Die Inhalte der "Webseiten", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd. übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wieder. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen.

Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte und Beiträgen sind Aktien, die mit großen Kursrisiken verbunden sind und deshalb für unerfahrene oder risikoaverse Anleger nicht geeignet sind. Dies gilt insbesondere für alle Over The Counter (OTC), d. h. außerhalb einer überwachten Börse oder eines geregelten Marktes oder im sog. Freiverkehr gehandelten Aktien. Ähnliches gilt für die Aktien, die an der australischen Börse (ASX), an kanadischen Börsen (z.B. in Toronto oder Vancouver) oder am Alternative Investment Market (AIM), einem Segment der Londoner Börse, gehandelt werden. Die von uns analysierten oder vorgestellten Aktien werden häufig auf einem dieser Märkte gehandelt, bei denen es sich um Segmente der höchsten Risikoklasse handelt. Titel, die dort gehandelt werden, sind jederzeit von der Möglichkeit eines Totalverlustes, von hoher Volatilität und der Möglichkeit eingeschränkter Handelbarkeit und insbesondere Veräußerbarkeit auf Grund geringer Handelsvolumina bedroht. Hohen Kurschancen stehen gewaltige Risiken gegenüber.

Alle Informationen, die auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstiger Veröffentlichungen enthalten sind, stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Anlagen oder für andere Transaktionen dar. Es sind auch keine Empfehlungen im Rahmen einer Anlageberatung.

Veröffentlichte Publikationen enthalten lediglich eine unverbindliche Meinungsäußerung zu den angesprochenen Anlageinstrumenten und den Marktverhältnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Eine Einschätzung zur Firma, insbesondere zu Aktienkurszielen kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Daten und Informationen stammen aus Quellen, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der Erstellung für vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung der Webseiteninhalte übernimmt der Herausgeber / Autor keinerlei Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der in den Berichten enthaltenen Informationen bzw. für Verluste, die sich aus eventuellen Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten ergeben könnten. Haftungsansprüche gegen Financial Research & Publication Ltd. bzw. den Autoren, welche sich auf Schäden ideeller oder materieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen entstehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn es liegt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Autors bzw. Financial Research & Publication Ltd. vor. Insbesondere übernimmt Financial Research & Publication Ltd. keine Garantie dafür, dass genannte Prognosen eintreffen oder Kursziele / mögliche zukünftige Firmenwerte erreicht werden. Ferner bilden weder diese Veröffentlichung noch die in ihren enthaltenden Informationen die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art.

Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen, Markteinschätzungen und anderweitige Informationen. Diese stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung dar. Die Hintergrundinformationen, Handelsanregungen und Markteinschätzungen, die Financial Research & Publication Ltd. auf ihren "Webseiten" veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, aber auch nicht von Rohstoffen, Devisen, sonstigen Wertpapieren oder strukturierten und derivativen Finanzprodukten dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd. ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.



Financial Research & Publication Ltd. oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd. können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Numinus Wellness Inc. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Entweder Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants der Numinus Wellness Inc. und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd.

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: kontakt@biotechradar.de

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: CA67054W1032,US20451W1018,NL0015000DX5