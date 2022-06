Anzeige / Werbung

Drei verschiedene Moneymanagement-Methoden im Vergleich

Beachten solltest Du vor allem, welche Kapitaldecke Du zur Verfügung hast, wie viel Du davon bereit bist, zu verlieren, und ob Deine Trading-Strategie von ihren Eigenheiten her überhaupt zu dem jeweiligen Risiko- und Moneymanagement passt. Für eine sehr aggressive Moneymanagement-Strategie braucht es zum Beispiel einen risikofreudigen und erfahrenen Trader, sowie einen Ansatz, der über Dekaden sehr stetig und ohne wesentliche Anfälligkeit für Ausreißer performt.

Wenn Du eher der defensive Typ bist, kommt ein anderes Moneymanagement in Frage. Hierbei musst Du jedoch die "Nebenwirkungen" kennen. Du wirst natürlich auch langsamer voran kommen und gegenüber anderen Vorgehensweisen underperformen. Machst Du Dir dies nicht vorab bewusst, wirst Du gefrustet sein. In diesem 25-minütigen Video zeige ich Dir, was drei verschiedene Moneymanagement-Methoden an Ergebnissen bei den PowerBreakouts erzielen und gebe am Ende preis, wie ich persönlich verfahre: https://youtu.be/ERNUsGrLLuo



