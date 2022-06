Konsumenten erhalten personalisierte Angebote mit der Möglichkeit, Waren und Dienstleistungen mit einem einzigen Klick auf ihrem Handy zu bestellen und zu bezahlen

ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), der weltweit führende Anbieter von missionskritischer, in Echtzeit arbeitender digitaler Zahlungssoftware, stellte heute ACI Smart Engage vor, eine einzigartige mobile Plattform, die Händler auf der ganzen Welt in die Lage versetzt, ihr Waren- und Dienstleistungsangebot den Konsumenten direkt auf dem Handy vorzulegen. Dabei kommt Standort-, Stimm- und Bilderkennungstechnologie zum Einsatz, die das Einkaufen unterwegs auf eine ganz neue Stufe hebt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220606005981/de/

Mit ACI Smart Engage ermöglicht Geolokation zusammen mit scanfähigen Medien- und Audio-Tags in Fernseh-, Druckmedien- und Rundfunkwerbung, Postern, Zeitschriften, Katalogen, Schaufensterauslagen und mehr den sofortigen Kauf von Artikeln rund um die Uhr mit einem einzigen Klick, auch unterwegs. Händler können die Technologie über ihre bestehende Mobilanwendung integrieren.

"Mit ACI Smart Engage erreichen Händler die Kunden über deren Handy, wo auch immer sie sich gerade befinden, und jede Interaktion kann in eine Verkaufschance verwandelt werden", so Debbie Guerra, Head of Merchant, ACI Worldwide. "ACI Smart Engage kombiniert das Laden- und das Online-Erlebnis für die Verbraucher, indem es sie über diverse Medien, darunter Supermarktetiketten, Restaurant-Speisekarten oder Schaufensterauslagen, auf dem Handy anspricht. Damit werden echte mCommerce-Umsätze durch eingebettete Einklick-Zahlungen gesteigert. Mit ACI Smart Engage wird der Schaufensterbummel zur Shopping-Wirklichkeit!"

Händler können ACI Smart Engage über die Smart Engage SDK APIs zu ihrer bestehenden Mobilanwendung hinzufügen. Da die Konsumenten immer mehr Zeit auf ihren Handys verbringen, wird damit proaktiv eine nahtlose Verbindung zwischen Verbrauchern und Marken geschaffen und die Umsätze über ACI Smart Engage steigen.

"Die Verbraucher greifen immer häufiger nach dem Smartphone, um informierte Kaufentscheidungen zu treffen. Mit Smart Engage versetzen wir Händler in die Lage, diese Konsumenten zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen, wenn sie am kaufwilligsten sind, und ihnen den Kauf mit einem einzigen Klick zu ermöglichen. Dies fördert ein direktes Engagement zwischen Händlern und Kunden", so Guerra abschließend.

ACI Smart Engage gehört zu ACI Omni-Commerce, einer sicheren Omni-Channel-Zahlungsverarbeitungsplattform mit der Flexibilität, den Händleranforderungen im Laden, Online und auf Mobilgeräten gerecht zu werden, und mit der Skalierbarkeit, die Kauferlebnisse zu ermöglichen, die sich die Kunden heute und in der Zukunft wünschen.

Über ACI Worldwide

ACI Worldwide ist ein weltweit führender Anbieter von missionskritischer, in Echtzeit arbeitender Zahlungssoftware. Unsere bewährten, sicheren und skalierbaren Software-Lösungen ermöglichen führenden Konzernen, Fintech-Unternehmen, Finanzpionieren und Händlern die Verarbeitung und Verwaltung digitaler Zahlungen, die Annahme von Omni-Commerce-Zahlungen, das Erstellen und Verarbeiten von Rechnungen sowie die Handhabung von Betrugsfällen und Risiken. Wir kombinieren unsere globale Präsenz mit einer Sichtbarkeit vor Ort, um die digitale Transformation von Zahlungen und Kommerz in Echtzeit voranzutreiben.

