niiio finance Aktie als Wachstums-Währung. So ist das Konzept und auf dem Weg zu einem Player, der europaweit Fintech's integrieren, übernehmen will, um "Alles aus einer Hand anbieten zu können". Die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332) ist oder besser gesagt wird, zumindest ist es so geplant, eine Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management. Und auf dem Weg dahin erreicht man nun einen Milestone. Zwischenschritt, nicht mehr, nicht weniger: Das AuM-Volumen (Assets under Management) der Robos ihrer Geschäftskunden übertraf im Mai 2022 die Marke von 100 Millionen Euro. ...

