Doppelte Chance: TwinWin auf den EuroStoxx50

Der Hauptanreiz für eine Investition in TwinWin-Zertifikate besteht darin, dass Anleger sowohl bei steigenden als auch fallenden Notierungen des Basiswertes positive Rendite erwirtschaften können. Bei einer positiven Wertentwicklung des europäischen Blue-Chip-Index EuroStoxx50 (ISIN: EU0009658145) werden Anleger mit dem neuen HVB-TwinWin-Zertifikat auf jeden Fall Gewinne erzielen. Damit auch ein nachgebender Indexstand zu einer positiven Rendite führt, darf der Index in vier Jahre nicht 32 Prozent seines am 4.7.22 festgestellten Wertes verlieren.

32% Chance, 32% Sicherheitspuffer

Der EuroStoxx50-Schlusskurs vom 4.7.22 wird als Basispreis für das TwinWin-Zertifikat fixiert. Die Barriere wird sich bei 68 Prozent des Basispreises befinden, der Cap bei 132 Prozent. Wird der Basispreis beispielsweise bei 3.800 Indexpunkten ermittelt, dann wird die Barriere in der relativ weiten Entfernung von bei 2.584 Punkten liegen.

Wenn der EuroStoxx50-Index am finalen Beobachtungstag, dem 29.6.26, oberhalb der Barriere notiert, dann werden sich die Kursänderungen des Index innerhalb einer Spanne von minus 32 bis plus 32 Prozent für Anleger eins zu eins in Gewinne umwandeln. Auf der Oberseite begrenzt der Cap bei 132 Prozent das maximale Gewinnpotenzial auf 32 Prozent.

Bei einem nachgebenden Indexstand ermöglicht das Zertifikat eine 32-prozentige Renditechance, da das Zertifikat - sofern der Index am 29.6.26 auf oder oberhalb der Barriere notiert - mit dem Nennwert von 1.000 Euro plus der negativen Indexentwicklung zurückbezahlt wird. Bei einem 25-prozentigen Rückgang wird die Rückzahlung mit 125 Prozent stattfinden, usw.

Befindet sich der Indexstand am finalen Beobachtungstag hingegen unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mit der tatsächlichen negativen prozentuellen Indexentwicklung zwischen dem 4.7.22 und dem 29.6.26 zurückbezahlt.

Das HVB-TwinWin-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index, fällig am 6.7.26, ISIN: DE000HVB6RA4, kann noch bis 1.7.22 mit 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit diesem TwinWin-Zertifikat können Anleger in den nächsten vier Jahren sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Notierungen des EuroStoxx50-Index eine maximale Rendite von 32 Prozent erzielen.

Quelle: zertifikatereport.de