3U Holding Aktie - zuletzt präsentiert von Dr. Joachim Fleing (Head of IR) auf der"German Spring Conference" in Frankfurt. Klare Strategie. Mehrere Standbeine und "Phantasie" auf "Turbo" bringt die Beteiligung weclapp und deren immer wieder im Raum stehendes IPO. Heute gibt's erstmal Geld für die Kasse. Bei einem Immobilienprojekt in Würzburg, immer nur als kursorisches, ertragsversprechendes Investment angelegt, gibt es den Exit. Die 2U Holding hat ihre Anteile an der InnoHubs GmbH an die Mitgesellschafterin WüWi Beteiligungsgesellschaft mbH, Würzburg, verkauft. Ein entsprechender Vertrag wurde ...

