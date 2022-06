Bei den Investoren ist SAP schon länger eher wenig gefragt. Der Titel tendiert sei Jahren seitwärts und wird von seinen Konkurrenten in Sachen Rendite klar outperformt (DER AKTIONÄR berichtete). Laut einer aktuellen Studie verlieren die Walldorfer nun auch als Arbeitgeber an Attraktivität.Das auf Employer Branding spezialisierte Beratungsunternehmen Universum befragt jedes Jahr Studenten, bei welcher Firma sie am liebsten arbeiten würden. Im aktuellen Arbeitgeberranking von Universum ziehen einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...