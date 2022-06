Die Kalenderwoche 22 (30.05. bis 03.06.2022) endet am KMU-Anleihemarkt mit einem Paukenschlag, denn die ACTAQUA AG setzt die Emission ihrer Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQVL6) kurz vor Ablauf der Zeichnungsfrist aus. Das Unternehmen erklärt diese Entscheidung mit einem derzeit "herausforderndem Kapitalmarktumfeld" und möchte alternative Finanzierungsoptionen abklopfen. Von Investoren habe es gutes Feedback bzgl. des Geschäftsmodells gegeben, berichtet das ACTAQUA-Management, das die Wiederaufnahme der Anleihe-Emission zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausschließt. Der neue ACTAQUA Green Bond hatte ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro und sollte jährlich mit 7,00% verzinst werden. Bei der PNE AG läuft indes weiterhin die Umtauschphase für Altanleger bevor in der kommenden Woche auch die offizielle Zeichnungsphase für die neue 50 Mio. Euro-Anleihe des Erneuerbare Energien-Unternehmens beginnt. Die Zinskupon wird in einer Spanne von 4,50% bis 5,25% p.a. liegen.

Die reconcept Gruppe hat den vollständigen Kaufpreis für den "Windpark Hilpensberg" gezahlt. Dieser wird teilweise über die in der Platzierung befindlichen Anleihe mit dem Namen "reconcept Green Energy Asset Bond II" (ISIN: DE000A3MQQJ0) ...

