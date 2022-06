DJ Deutsche Bank errichtet neues Technologiezentrum in Berlin

FRANKFURT (Dow Jones)--In Berlin wird künftig ein Technologiezentrum der Deutschen Bank stehen. Dort sollen vor allem Anwendungen für die Investmentbank und die Unternehmensbank entwickelt und neue Technologien in diesen Bereichen integriert werden, heißt es in einer Mitteilung der Frankfurter Bank.

"Mit unserem neuen Zentrum in Berlin ziehen wir Talente an, stärken unsere Organisation durch hochqualifizierte Kräfte in der Anwendungsentwicklung und bauen wichtige Kompetenzen im Bereich der künstlichen Intelligenz auf", sagte IT-Vorstand Bernd Leukert laut Mitteilung.

June 07, 2022

