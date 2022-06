Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Twitter vs. Elon Musk geht weiter ++ Nächster Nackenschlag für Adidas ++ Didi Global im Fokus.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen boten Montag ein uneinheitliches Bild. Aus China sorgten Meldungen über gelockerte Corona-Maßnahmen für positive Stimmung. Zugleich stiegen aber auch wieder die Inflations- und Zinsängste bei den Marktteilnehmern. Der Dow Jones, der zeitweise rund 1 % im Plus lag, schloss 0,05 % fester bei 32.915 Punkten. Der marktbreitere S&P 500 gab 0,31 % auf 4.121 Punkte ab, während der Nasdaq 100 um 0,41 % auf 12.599 Punkte zulegte. Bei Amazon fand gestern der Aktiensplit im Verhältnis von 20 zu 1 statt. Die Amazon-Aktie legte um 2 % auf 124,79 $ zu. An den deutschen Börsen dominierten im frühen Handel ebenfalls Inflationsängste. Für Adidas gab es unterdessen den nächsten Nackenschlag: Die Aktie steigt am 20. Juni aus dem Eurostoxx 50 ab und wird durch den Rohstoffkonzern Glencore ersetzt. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,57 % bei 14.569 Punkten.

